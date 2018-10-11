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Rusya görüntüleri yayınladı! 'Elde ettiler'

Rusya Savunma Bakanlığı, DAEŞ terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları ve sorumsuzlukları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:39
Rusya görüntüleri yayınladı! 'Elde ettiler'

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, DAEŞ terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti. 

Bakanlık açıklamasında DAEŞ’ın elde ettiği kimyasal silahları El Nusra terör örgütü ile gerçekleştirdiği bir çatışmada kullandığını kaydetti. 
Yapılan açıklamada, çatışmalarda bazı 'Beyaz Baretliler' sivil savunma örgütü çalışanlarının da öldürüldüğü aktarıldı.

Bakanlık yaşanan olayın batılı ülkelerin sorumsuzluğu sonucu meydana geldiğini ileri sürerek, “Bu tür sorumsuz eylemlerin sonucu olarak zehirli maddeler, eylemlerini tahmin etmenin imkansız olduğu DAEŞ teröristlerinin eline geçti” ifadelerine yer verdi. Bakanlık duyurusuna ek olarak kimyasal silahların varillerinin görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf ve bir video yayınladı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:39
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