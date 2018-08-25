Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bağımsızlık günü kutlamaları gerçekleştirildi. Resmi törenlerle yapılan kutlamaya Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko da katıldı. Askeri geçitlerin de yapıldığı törende ABD bayraklı askeri gruplar dikkat çekti.

ABD BAYRAKLARI

Ukrayna, Kırım krizinden bu yana Rusya ile oldukça soğuk ilişkilere sahip. Özellikle Rusya'nın denetim sahasında bulunan Ukrayna'da başkent Kiev'de yapılan törende ABD bayraklı askerlerin geçiti gerçekleşti.

Askerlerin resmi törende ABD ve İngiliz bayraklarıyla yaptığı geçişe ilişkin Kremlin'den henüz resmi bir açıklama gelmese de bu durumun hoş karşılanmayacağı tahmine diliyor.