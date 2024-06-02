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Ekonomi Rusya gelişmeyi duyurdu: Rus bankalarının bu yıl net kârı 3,3 trilyon! Sessiz sedasız rekora kapı aralıyor
Ekonomi

Rusya gelişmeyi duyurdu: Rus bankalarının bu yıl net kârı 3,3 trilyon! Sessiz sedasız rekora kapı aralıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-02 13:05:00 - 2024-06-02 13:15:35
Rusya gelişmeyi duyurdu: Rus bankalarının bu yıl net kârı 3,3 trilyon! Sessiz sedasız rekora kapı aralıyor

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre Rus bankalarının net kârı önemli ölçüde artarak 3,3 trilyon rubleye ulaştı. Yaptırım ve gelişmeler karşısında sessiz kalmayıp tepki göstermişti. Sessiz sedasız rekora kapı aralayacak ortaya çıktı. Nitekim Rus yetkililer bankaların belirgin bir artış yaptığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2023 yılında Rus bankalarının net kârı önemli ölçüde artarak 3,3 trilyon rubleye ulaştı. Bu, 2022 yılında 0,2 trilyon ruble olan kârdan ve 2021’de 2,4 trilyon ruble olan kârdan belirgin bir artışı ifade ediyor.

Federasyon Konseyi Bütçe ve Finansal Piyasa Komitesi Başkanı Anatoly Artamonov, bankaların kâr hacminin, Rusya’nın eğitim ve sağlık harcamalarıyla neredeyse örtüştüğünü belirtti.

Ayrıca, daha önce yapılan açıklamalara göre, Rusya Merkez Bankası’nın 7 Haziran’daki toplantısında faiz oranını yüzde 17’ye yükseltmesi bekleniyor. Toplantıya katılan 21 uzmanın yarısından fazlası faiz oranının artacağını öngörüyor.(gazetemru)

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