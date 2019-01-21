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Rusya duyurdu: "Yeni süper füzemiz için hazırız!"

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Yenisey' adı verilen yeni bir süper ağır taşıyıcı roketin geliştirilmesine hazır olduklarını açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 07:59
Rusya duyurdu: "Yeni süper füzemiz için hazırız!"

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından “Roket ve uzay endüstrisi tasarım ve üretim ekiplerinin süper ağır fırlatma aracı geliştirme projesine hazır oldukları onaylandı” diye yazdı.

1 trilyon ruble harcanacak

Yeni süper ağır roketin yapımında, Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, Progress Roket Uzay Merkezi ve Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi’nin sorumlu olacağı kaydedildi.

Süper ağır roketin geliştirilmesi için yaklaşık 1 trilyon ruble (15 milyar dolar) harcanacağı ifade ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 07:59
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