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Ekonomi

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 07:38:00 - 2023-09-27 07:44:56
Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu:: Türkiye Çin'i yakaladı

Türkiye bu yıl Rusya'nın en büyük ithalatçıları arasında ilk üçe girdi. Türkiye, ilk sırada yer alan Çin'e biraz daha yaklaştı.

Türkiye bu yıl Rusya'nın en büyük ithalatçıları arasında ilk üçe girdi. Gazeta.ru Türkiye'nin iki yıl önceki sıralamada ancak 7'nci olduğunu hatırlatıyor.

Rus bankası Toçka'nın araştırmasını haber yapan gazete Türkiye'nin ocak-eylül arası dönemde Çin ve Belarus'un ardından Rusya'ya en çok mal satan ülke pozisyonuna yükseldiğini yazıyor.

Bankanın araştırmasında dış ülkelerle iş yapan Rus şirket sayısına bakıldı. Analistler ticaret hacminde de Türkiye'nin 2 yılda 12'ncilikten 3'üncülüğe yükseldiğini belirtiyor.

Toçka yetkilisi Anna Davıdova Rusya'nın Türkiye ile ticaretinde doların payının 2021'e kıyasla 1,4 kat azaldığına da dikkat çekti. Davıdova bu yüzden küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük firmaların da lira talebinin arttığını söyledi.

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