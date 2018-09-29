0553 313 94 23

Rusya duyurdu! Suriye'ye S-300 sevkiyatı başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus askeri uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatı başladığını açıkladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:37
Rusya duyurdu! Suriye'ye S-300 sevkiyatı başladı

Lavov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soçi mutabakatı ve terör örgütü el-Nusra üyelerinin İdlib'den nasıl ayrılacağına ilişkin bir soruya Lavrov, şöyle yanıt verdi:

''Militanlar ve ağır silahlar, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden başka yerlere transfer ediliyor. Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayırma sorumluluğunu aldı. Bu kolay bir iş değil. Obama yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadı, mevcut yönetimde yapamadı. Türkiye'nin ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umut ediyoruz. '

Lavrov, Suriye'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından, ''S-300 hava savunma sistemi sevkiyatının başladığını'' açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:37
  1. rusya
  2. suriye
  3. s300 sevkiyat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor
    1. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    2. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    3. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    4. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    5. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    6. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    7. Kalkınma Bankası yeniden..
    8. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    9. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    10. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    11. Burslar için son fırsat
    12. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    13. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    14. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    15. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    16. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    17. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    18. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    19. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    20. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?