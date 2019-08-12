Rusya duyurdu: 23 asker öldü Suriye'de devam eden çatışmalarda Esed rejimine bağlı 23 askerin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son iki günde militanların gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin de yaralandığını bildirdi. Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, militanların 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.

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