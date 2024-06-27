Rusya dünyaya duyurdu! Yeme-içme sektörüne yönelik Rusya'dan açıklama geldi: 4 kat büyüyecek mesajı verdi
Rusya’da düzenlenen Restoran Ekonomi Forumu’nda sektörün gidişatı masaya yatırıldı. Uzmanlar, ülkede bu sektörün hacminin önümüzdeki yıllarda 14 trilyon rubleye (158,6 milyar dolar) yükseleceğini ifade ederken toparlanma sinyali verdi. Rusya son dönemde önemli role sahip olduğunu duyurdu!
Öngörülen bu rakam sektörün şimdiki hacminin 3,7 katı seviyesinde.
Rusya’da bugün yeme-içme sektörünün hacmi 3,8 trilyon ruble olarak hesaplanıyor.
Rusya vatandaşları 2023 yılında restoran ve kafelerde 2,3 trilyon ruble harcadı.
Gıda ürünleri siparişi sektörü 492 milyar ruble, yemek teslimat sektörünün hacmi 955 milyar ruble olarak kaydedildi.
Sektörde aslan payı yüzde 62 ile hazır yemek harcamalarında.
turkrus'a göre: Restoranlarda yapılan harcamalar yüzde 13, marketlerde yapılan hazır yemek harcamaları yüzde 25 paya sahip.
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