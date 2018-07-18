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Rusya Dünya Kupası'ndan servet elde etti!

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Lomidze, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısının 850 milyar rubleyi (yaklaşık 13,7 milyar dolar) geçtiğini duyurdu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:20
Rusya Dünya Kupası'ndan servet elde etti!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın tarihin en yüksek maliyetli şampiyona olduğunu belirtti.

Dünya Kupası kapsamında Rusya’da çok sayıda altyapı yatırımının yapıldığını anımsatan Lomidze, “Şampiyonanın Rusya gayri safi milli hasılasına katkısı yüzde 1 yani 850 milyar rubleden daha fazla oldu. Bu rakam, şampiyona için yapılan harcamaları karşılıyor diyebiliriz.” diye konuştu.

Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar Dünya Kupası boyunca ülkede yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyüklüğüne işaret edilerek, “Rus ekonomisinin büyüklüğü ve Dünya Kupası’nın sınırlı süresi göz önünde bulundurulduğunda, turnuvanın ekonomik açıdan etkisinin sınırlı olacağı kanaatindeyiz.” değerlendirmesi yapılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:20
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