Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti!
Çin'in, Rusya'dan sevkiyatı yapılan S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldığı açıklandı.27 Temmuz 2018 Cuma 16:33
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da bugün yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.
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