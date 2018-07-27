Rusya Çin'e S-400 teslimatı yaptı
Çin'in, Rusya'dan sevkiyatı yapılan S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldığı öğrenildi.27 Temmuz 2018 Cuma 16:27
Çin, Rusya'dan S-400'leri teslim aldı.
Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da bugün yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.
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