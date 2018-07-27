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Rusya Çin'e S-400 teslimatı yaptı

Çin'in, Rusya'dan sevkiyatı yapılan S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldığı öğrenildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:27
Rusya Çin'e S-400 teslimatı yaptı

Çin, Rusya'dan S-400'leri teslim aldı.

Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi.


Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da bugün yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:27
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  2. rusya
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