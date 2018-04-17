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Rusya 'Duma' için tarih açıkladı

Rusya, kimyasal silah iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 09:20
Rusya 'Duma' için tarih açıkladı

Heyet Suriye'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri Duma'ya gitmelerine izin verilmemişti. Suriye ve Rusya, bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini savunuyor.

OPCW'deki ABD temsilcisi, Rusya'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'nin Hardtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi.

OPCW görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda bölgede kimyasal silah kalıntısı bulunup bulunmadığını açıklayacak.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:20
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