Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı) Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir."

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