Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansına katılmak üzere 13-14 Ağustos'ta Ankara'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Lavrov'un, konferansta büyükelçilere hitap edeceği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA