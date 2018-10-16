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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Kaşıkçı olayı' değerlendirmesi

Lavrov, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmanın en kısa süre içerisinde yapılması gerektiğini belirtti.

16 Ekim 2018 Salı 21:47
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Kaşıkçı olayı' değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmanın en kısa süre içerisinde yapılması gerektiğini belirterek, "Soruşturmanın yapılmasına yönelik Türkiye ve Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Lavrov, Euronews televizyon kanalına verdiği mülakatta, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Olaya ilişkin soruşturmanın en kısa süre içerisinde yapılmasına yönelik çağrıları desteklediklerini belirten Lavrov, "Bu makul çağrıları ben de destekliyorum. Soruşturmanın yapılmasına yönelik Türkiye ve Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sonuçların dünya kamuoyu ile paylaşılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:47
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