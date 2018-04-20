Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Üstesinden nasıl geleceğini biliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada 'Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor' dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:58
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Üstesinden nasıl geleceğini biliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BMSuriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bugün yaptığı görüşmenin ardından basına verdiği açıklamada “Moskova ve BM, Suriye krizinin üstesinden nasıl gelineceğini biliyor” dedi.

Batı ülkelerinin Suriye ile ilgili yaptıklarının BM’nin çalışmalarını karmaşık hale getirdiğini söyleyen Lavrov, “Batı sadece Suriye’de hayali kimyasal tesisleri değil, aynı zamanda Cenevre müzakerelerini de bombaladı" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:58
  1. bm
  2. suriye
  3. lavrov
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed, kimyasal silah maddelerini Belçika'dan almış!
    1. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    2. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    3. Twitter dünya genelinde çöktü
    4. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    5. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    6. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    7. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    8. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    9. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    10. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    11. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    12. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
    13. Arda Turan'ın gecesinde Başakşehir..
    14. Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare
    15. Kadını nasıl bilirsiniz?
    16. Fransa Cezayirli imamı sınır dışı etti
    17. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    18. Bolu'da hurdaya dönen TIR'dan hafif..
    19. Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü..
    20. CHP seçimlere ne zaman hazır olur?
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz