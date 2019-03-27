Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye gelecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlığında 29 Mart'ta Antalya'da yapılacak Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısında ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu dışişleri bakanlıkları arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gitmesi bekleniyor.



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