Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müjdeyi verdi! 'En kısa zamanda...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bu yıl içindeki altıncı buluşmasını gerçekleştirdi.

Moskova'da bir araya gelen iki bakan, görüşmeden sonra gazetecilerin karşısına çıktı.

Buluşmadaki ilk odak noktasının beklendiği gibi Suriye olduğunu belirten Lavrov, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için ortak çaba sarfedileceğini aktardı.

Bu yıl Türkiye'ye giden Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağını da duyuran Lavrov, hususi pasaporta vize serbestisi için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda vizelerin kalkacağı müjdesinin verileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ise, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin ABD'yi kıskandırdığını belirterek enerjiden tarıma, turizmden savunma sanayiine kadar ilişkilerin geliştiğini aktardı.

Somut projelerin ortaya konulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İlerleyen yıllarda ilişkilerimiz daha iyi olacak" dedi.

Rusya'dan gelen turistin daha da artacağı müjdesini veren Çavuşoğlu, sayının memnun edici olduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: İDLİB'DE ASKERİ ÇÖZÜM FELAKET OLUR

Suriye konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Astana anlaşmasına sadık kalacağız. Suriye'de siyasi çözüm için anayasa şart. İdlib çatışmasızlık alanının korunması insani açıdan, terörle mücadele açısından önemlidir. İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin devam ettirilmesi için Rusya ile işbirliğinin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

Buluşma öncesinde gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" demişti.

PUTİN'LE DE GÖRÜŞECEK

Ankara ve Moskova arasındaki temasların daha önce görülmemiş seviyeye ulaştığını aktaran Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin'in yakın zamanda bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak" demişti.

Çavuşoğlu, gün içinde Putin ile de görüşecek.

AKAR VE FİDAN DA MOSKOVA'DA

Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan da, bugün Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler ve ikili işbirliği masaya yatırıldı.

Rusya'daki temasların ana gündeminde Suriye'deki gelişmeler var. Türkiye ve Rusya, İran ile birlikte iç savaş ülkesinde garantör ülke. Astana sürecini yürüten Ankara, Moskova ve Tahran, Suriye'de dört ayrı noktada çatışmasızlık bölgesi ilan etti.