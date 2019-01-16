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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Güvenli bölge için) Türkiye dahil, Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Güvenli bölge için) Türkiye dahil, Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz"

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:06
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