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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Fransız mevkidaşıyla görüştü

31 Ocak 2019 Perşembe 15:02
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Fransız mevkidaşıyla görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda Suriye meselesini görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Lavrov'un, Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması perspektifinde Suriye'deki durumu detaylı ele aldığı bildirildi.

Suriye'deki durumun istikrara kavuşması hususunda Rusya'nın çabaları ve insani yardım konusunda Lavrov'un Fransız mevkidaşına bilgi verdiği aktarılan açıklamada, görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 no'lu kararı ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kararları temelinde siyasi sürecin devam ettirilmesinde Rusya'nın kararlığını vurguladığı belirtildi.

Le Drian'ın Astana formatı ile Suriye'deki "küçük grup" (ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün) arasında ortak payda aramaya göz atılarak temas kurulması yönünde mesaj verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Rus tarafının "BM'nin siyasi süreçteki işlevini yapay olarak yavaşlatmadan Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliği yapmaya hazır olduğu" kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, her iki bakanın Venezuela'daki son durumu da değerlendirdiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:02
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