0553 313 94 23

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husilerle görüştü

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:30
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husilerle görüştü

MASKAT (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Husilerden bir heyetle, Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.

Husilerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam liderliğindeki heyet, Maskat'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Görüşmede, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği siyasi çözüm meselesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:30
  1. Bogdanov
  2. Husiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1 - Ardahan Hoçvan Spor: 0
    1. Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1..
    2. Üniversite öğrencileri,kadına şiddete..
    3. Boluspor'da transfer
    4. 76. Venedik Film Festivali'nde..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine..
    6. "Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını..
    7. TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması
    8. ABD, Afganistan'daki askerlerini..
    9. Meksika'daki barın kundaklanması
    10. G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı
    11. BM'den "Suriye'de Türkiye'nin meşru..
    12. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan..
    13. Orman yangınlarına "bidonlu" önlem
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3..
    16. Beşiktaş taraftarlarından orman..
    17. Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin..
    18. Başkan Aslan’dan 30 Ağustos mesajı
    19. “Gece gündüz demeden çalışacağız”
    20. Başkan Tanış’tan 30 Ağustos Zafer..
    21. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    22. Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu
    23. Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert..
    24. Kayseri'de tek parça halinde mamut..
    25. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    26. Batık gemiyi çıkartma çalışmaları..
    27. Bölge turizmini canlandıracak ilk..
    28. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    29. Çanakkale AFAD’dan yangın açıklaması
    30. Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı