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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir."

24 Ocak 2019 Perşembe 19:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:56
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