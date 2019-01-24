Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir."
24 Ocak 2019 Perşembe 19:56
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