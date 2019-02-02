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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
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