Rusya Devlet Başkanı Putin: Uçağımızı İsrail vurmadı, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz

Düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus uçağını İsrail vurmadı. Trajik ve bir şansızlık zinciri gibi görünüyor. Hala ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Alınacak önlemler herkesi ilgilendiriyor." dedi.

"2015 YILINDAKİ OLAYLA KARŞILAŞTIRILMAMALI"

Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

"ÖNLEMLERİMİZ SURİYE'DEKİ RUS ASKERLERİNİ KORUMAYA YÖNELİK OLACAK"

"Önlemlerimiz Suriye'deki Rus askerlerini korumaya yönelik olacak" diye konuşan Rus lider, "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.