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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye’de önemli mesafe katettik"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:05
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye’de önemli mesafe katettik"

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:05
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