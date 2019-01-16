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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin evleniyor!

Dünyanın en güçlü insanları arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Putin'in ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile evleneceği iddia edildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:39
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin evleniyor!

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile evleneceğini iddia etti.

Putin ağzından kaçırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alina Kabaeva'nın evleneceği iddiaları Rus basınının gündeminden düşmüyor. Putin'in bir röportaj sırasından artık evlenmesi gerektiğini ağzından kaçırması, Putin'in Kabaeva'nın gizli bir şekilde evleneceği iddialarını güçlendirdi.

Vladimir Putin-Alina Kabaeva

31 yıllık eşini boşamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi şuan milletvekili olan Alina Kabaeva'nın gizlice evlendiği iddiaları yeniden gündeme geldi. Hatta ikilinin çocukları olduğunu iddia edenler bile var. Putin'in, 2014'te 31 yıllık eşi Lyudmila'dan ayrılmasına da Kabaeva'nın neden olduğu iddia edilmişti. Milletvekilliği de yapan Kabaeva, Putin'in yakın arkadaşına ait olduğu bilinen ülkenin en büyük medya şirketinde yönetici olarak çalışıyor. Vladimir Putin eski eşi Ludmila Putin'den 2013 yılında anlaşarak ayrılmıştı. Sebebi ise tam açıklanmasa bunun sebebininde Alina Kabaeva olduğu söyleniyordu.

Vladimir-Ludmila Putin

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:39
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