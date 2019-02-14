Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ana amaç Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak olmalıdır. Bu İdlib bölgesi için de Fırat’ın doğusu için de geçerlidir."

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