Rusya: DAEŞ'lilere silah taşındığını tespit ettik

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki DAEŞ ve Taliban militanlarına aidiyeti belirsiz helikopterlerle silah ve mühimmat taşındığının tespit edildiğini ve Afgan hükümetinin buna tepki göstermediğini belirtti.

Zaharova, Afganistan'daki duruma ilişkin bir soru üzerine "İlk olarak, Afganistan'ın kuzeyindeki militanlara destek amacıyla sözde 'aidiyeti belirsiz' helikopterlerin gerçekleştirdiği uçuşlardan söz etmek istiyorum. Bu helikopterler, IŞİD'e ve IŞİD'le işbirliği içindeki Taliban'a silah ve mühimmat taşıyor. Afgan basınının ve yerel sakinlerin ifadelerine göre bu uçuşlar son dönemde Saripul kentinde tespit edildi. Bu gelişmelerin Orta Asya ülkeleriyle olan sınırlara çok yakın bir bölgede yaşandığını görüyoruz" dedi.

'HÜKÜMET VE NATO TEPKİ GÖSTERMİYOR'

Zaharova, Afgan hükümetinin ve ülkede görev yapan NATO birliklerinin militanlara silah taşınmasına herhangi bir tepki vermediğini de vurguladı.