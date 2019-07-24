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Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı

Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatında ilk etabı geçen yıl tamamlamıştı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın, Çin’e yönelik S-400 hava savunma sistemi sevkiyatında ikinci etaba başladığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın askeri-diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin’e yönelik S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı.

Sevkiyatın St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanından deniz yoluyla yapıldığı bilgisine yer verilen haberde, sevkiyatın, Türkiye’ye yönelik sevkiyata benzer bir şekilde sözleşmede belirtilenden daha hızlı ilerlediği kaydedildi.

Çin, Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu. Sistemin sevkiyatında ilk etap geçen yıl tamamlanmıştı. Çin ordusu, ilk sevkiyatın ardından sistemin deneme sürecini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
  1. Çin
  2. Rusya
  3. S-400

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