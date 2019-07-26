Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23. oturumu gerçekleştirildi

Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23. oturumu, Rusya-Çinzirvelerinin düzenli olarak hazırlanmasından sorumlu komitenin çatısı altında NizhnyNovgorod’da düzenlendi.

Oturum katılımcıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018 yılı Haziranayında Çin’e yaptığı devlet ziyareti sırasında imzalanan paket anlaşmaların hayatageçirilmesinde yıl boyunca yapılan ortak çalışmaların bilançosunu çıkardı. Taraflar,bu çalışmanın başarıyla ve genellikle planlanandan daha hızlı bir şekilde ilerlediğinedair ortak görüşlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, rekor bir sürede Çin Ay Keşif Programı için radyonüklidtermal bloklar üretildi ve Çin’e teslim edildi. Çin hızlı nötron reaktörü CFR-600projesi için tüm uygulama sözleşmeleri imzalandı. Proje uygulanması pratik birdüzleme geçti. Tianwan NGS’nin 7 ve 8 nolu güç üniteleri ve Suydapu NGS’nin 3 ve4 nolu güç üniteleri için bir dizi uygulama sözleşmesinin imzalanması öngörüldü.Tianwan Nükleer Santralinin 3 ve 4 nolu güç ünitelerinin öngörülenden daha erkenticari işletime alınması önemli bir kilometre taşı oldu.

Elde edilen sonuçlar karşısında taraflar, Rusya Federasyonu ve Çin HalkCumhuriyeti Hükümet başkanlarının 7 Kasım 2016 tarihli barışçıl amaçlar için atomenerjisi kullanımı alanında stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ortakbildiriye dayanarak, mevcut ikili işbirliği gündemini genişletme olanaklarınıgeliştirmeye karar verdiler.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachevve Çin Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Zhang Kejian, yapılan çalışmaların sonuçlarınıve nükleer enerji alanında Rusya ile Çin arasında gelecek işbirliği alanlarınıpekiştiren bir protokol imzaladı. Taraflar ayrıca, Tianwan NGS’nin 7 ve 8 nolu güçünitelerine yakıt tedariki için bir sözleşme imzaladı. Böylece, projenin hayatageçirilmesinin başlaması için gereken tüm yasal çerçeve tamamlandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachevve Çin Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Zhang Kejian Alt Komite’nin eş başkanları olarak görev yapıyor.