Rusya, Çeçen ozan Timur Mutsuraev’i dinleyenleri cezalandırıyor!

Rus Şelkovskoy Bölge Mahkemesi, sosyal medyada tanınan ozan Timur Mutsuraev'in şarkısını yayımladığı için Çeçen vatandaşa 1.500 ruble para cezası verdi. Cezaya çarptırılan şahsın, Adalet Bakanlığı federal listesine dahil olan aşırı materyallerin kitlesel dağılımına karşı suçunu kabul ettiği öğrenildi.

ajanskafkas.com'un haberine göre; olay, Timur Mutsuraev'in hayranlarının yargı yolu ile karşılaştığı ilk baskı değil. Çeçen halk ozanının eserleri sebebiyle yalnızca Kuzey Kafkasyalılar değil; Ryazan, Tomsk, Novgorod, Soçi ve hatta Kırım sakinleri de cezalandırılmıştı.

Timur Mutsuraev'in yasak olduğu gerçeğinin farkında olmayan, ses içeriği barındıran internet siteleri de yasaktan payına düşeni alıyor. Bu gerekçe ile Roskomnadzor, Çeçen ozanın parçalarının paylaşıma açık olduğu Last.fm müzik platformunun erişimi kısıtladı.

Bu yasak ve baskıların işlevsiz kaldığı alanlar da mevcut. Örneğin Timur Mutsuraev'in kompozisyonu Kudüs, Alexei Bakabanov'un 17 sene önce çekilen Savaş adlı filminde kolayca duyulabilir.

Timur Mutsuraev, iki Çeçen savaşı arasındaki dönemde tanınırlığa ulaşmıştı. Eserlerinin çoğu İslam'a ve Rusya Federasyonu'na karşı direnen İçkeryalılara adanmıştır. Çatışma yıllarında eserlerini yalnızca Çeçenler değil, Rus askerlerinin de dinlediği biliniyor. Ozanın çalışmaları bu nedenle askeri kültür fenomenine dayandırılıyor.

Mutsuraev kimdir?

Timur Mutsuraev, 1976 yılında Çeçenistan'ın Grozni şehrinde dünyaya geldi. Ozanlığı ile tanınan Mutsuraev aynı zamanda iyi bir karatecidir. 1994 yılında Çeçen direniş hareketi savaşçısı olan ozan, savaşların arasındaki dönemde Kuzey Kafkasya bölgesinde yankı uyandıran başarılı birkaç albüm yayımladı. 2000'lerin başında Rus ordusuna karşı direnişini durdurdu ve Azerbaycan'da yaşamaya başladı. 2008 yılında Çeçenya'ya dönerek sanatsal faaliyetlerini bıraktı.