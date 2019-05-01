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Rusya Büyükelçiliğinden "Büyük Zafer" resepsiyonu

Rusya Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer Savaşı’nın 74.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
Rusya Büyükelçiliğinden "Büyük Zafer" resepsiyonu

Rusya Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer Savaşı’nın 74. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.


Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer Savaşı’nın 74. yıl dönümü dolayısıyla Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Ankara büyükelçiliklerinin davetiyle Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu yıl savaş zaferini erken kutladıklarını belirterek, “Tüm bayramları Ramazan dolayısıyla tek seferde bugün kutlamaya karar verdik” dedi.


Zafer gününün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yerhov, atalarının büyük kanlarla elde ettikleri savaşı bu sayede nesillere de aktardıklarını söyledi.


Resepsiyonda Lukomorye Çocuk Gelişim Merkezi ve Rus Dili Konuşan Gençler Derneği koroları zafer şarkıları seslendirdi. Ayrıca büyükelçilikler arasında düzenlenen Futbol Turnuvası’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
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