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Rusya: Bunların hepsi bir hayal

Rusya Devlet Duması, Rusya’nın Libya’yı Suriye’ye dönüştürme planlarını “fantezi” olarak niteledi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
Rusya: Bunların hepsi bir hayal

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "The Sun" gazetesinin Rusya’nın Libya’yı "yeni Suriye" haline getirme niyeti ile ilgili haberi hakkında açıklamalarda bulundu.

Libya topraklarında Rus askerinin olmadığının altını çizen Şvıtkin yaptığı açıklamada, "Eğer İngiltere’nin görüşünden bahsedecek olursak, onların fantezilerinin sınırı yok. Bu nedenle, yakında Pskov bölümünün zaten Londra’da olduğunu söyleyebilirler" dedi.

Şvıtkin, Rus tarafının bu tür açıklamalar yerine Ortadoğu’daki çatışmaları çözmekle ilgilendiğini de sözlerine ekledi ve bölgede "Hasara yol açan" Amerika Birleşik Devletleri’nin hareketlerine de dikkat çekti.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
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