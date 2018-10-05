'Rusya bu eylemleri bıraksın!'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun bulunduğunu iddia etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GRU'nun İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde siber saldırıları gerçekleştiren gruplarla ilişkili olduğu iddia edildi.

Bakanlık, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) bulgularına göre siber saldırıları düzenleyen grupların aslında GRU'ya bağlı olduğunu savundu.



"Bu saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, çok sayıda ülkenin vatandaşlarını etkilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda bazı Rus şirketlerinin de etkilendiği belirtildi.

GRU'yu "gizlice uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların altını oymakla" suçlayan bakanlık, Rus istihbarat servisinin "Fancy Bear", "Voodoo Bear", "APT28", "Sofacy", "Pawnstorm", "Sednit", "CyberCaliphate", "Cyber Berku", "BlackEnergy Actors", "STRONTIUM", "Tsar Team" ve "Sandworm" adlı hacker gruplarını yönettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı GRU'nun düzenlediği saldırılar arasında geçen yıl ekim ayında meydana gelen ve Kiev metrosunu, Odessa Havalimanını, Rusya'nın merkez bankası ile iki Rus medya kurumunu etkileyen "BadRabbit" zararlı yazılımınım da yer aldığını bildirdi.

Bakanlık, 2015-2017 yıllarında bir İngiliz televizyon kanalının elektronik postalarının ele geçirilmesi, ABD'nin Ulusal Demokratik Kongresinin bilgisayarlarının hacklenmesi ile Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) gizli tıbbi kayıtlarının çalınmasının arakasında da GRU'nun bulunduğunu kaydetti.

ALMANYAİNGİLTERE'NİN YANINDA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında Rusya’nın askeri istihbarat servisi GRU’nun bulunduğu yönünde bir açıklama yaptığına işaret ederek, Alman hükümetinin bu tür saldırılardan oluşan tehditleri çok ciddiye aldığını belirtti.



Bu bağlamda İngiltere ve Hollanda’nın değerlendirmelerine tamamen güvendiklerini ifade eden Seibert, "Alman hükümeti, APT28 kampanyasının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın istihbarat servisi GRU'nun bulunduğundan hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu değerlendirmenin kendi kaynaklarına da dayandığını belirten Seibert, "Uluslararası örgütlere ve müttefiklerin kurumlarına yapılan bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz." dedi.

Seibert, Rusya’nın sorumluklarını yerine getirip bu tür eylemleri bırakmasını istediklerini kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, GRU'nun İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde siber saldırıları gerçekleştiren gruplarla ilişkili olduğu iddia etmiş, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) bulgularına göre siber saldırıları düzenleyen grupların aslında GRU'ya bağlı olduğunu savunmuştu.

Batılı istihbarat örgütlerine göre bir hacker grubu olan APT 28, Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU’ya bağlı çalışıyor.

KAYNAK: AA