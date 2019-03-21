Rusya, Belarus üzerinden Türk elmasının ithalatını yasakladı Rusya, Belarus üzerinden Rusya’ya ithal edilen elmaların Rusya’ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Rusya, Belarus üzerinden Rusya’ya ithal edilen elmaların Rusya’ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Basın Sekreteri Yulia Melano Rus yaptığı açıklamada Belarus üzerinden Rusya topraklarına gönderilen Türk elmalarının Rusya’ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Melano, açıklamasında yasağın nedenini Belarus’un ürünleri iyi kontrol etmemesi olarak gösterdi.

Melano, Belarus’un bu konuda standartlara ulaşması durumunda elma ithalatının devam edebileceğini ima ederken Türkiye’den gönderilen elmaların doğrudan Rusya’ya giriş yapması gerektiğini söyledi.

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