0553 313 94 23

Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve AB'nin de bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzattı.

AB, geçen hafta aldığı kararla, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları, 6 aylığına uzatmıştı.

- Ekonomik yaptırımlar

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2019'da son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
  1. Avrupa
  2. Rusya
  3. yaptırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası yükselişle açıldı
    1. New York borsası yükselişle açıldı
    2. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    3. Akıncı Üssü davası
    4. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    5. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    7. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    8. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    9. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    10. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    11. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    12. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    13. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    14. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    15. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    16. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    17. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    18. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    19. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    20. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    21. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    22. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    23. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    24. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    25. Timeline travel kullanan üniversite..
    26. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    27. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    28. LGS sınavından tam puan aldılar
    29. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    30. Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en..
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı