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"Rusya, Batı ittifakını bölmeye çalışıyor"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence:- "Moskova, ittifakımızı bölmeye çalışıyor; petrol ve doğal gaz rezervleriyle yeni nükleer silah cephaneliğiyle ve Avrupa'da ve dünya genelinde seçimlere müdahale ederek"- "Polonya'da bugün hiçbir tehdit, doğu komşusunun saldırganlığıyla ortaya çıkabilecek bir tehditten daha büyük değil"

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:42
"Rusya, Batı ittifakını bölmeye çalışıyor"

VARŞOVA (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rusya'yı Batı ittifakını bölmeye çalışmakla suçladı.

Pence, resmi ziyaret için bulunduğu Varşova'da, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Pence, "Moskova, ittifakımızı bölmeye çalışıyor; petrol ve doğal gaz rezervleriyle yeni nükleer silah cephaneliğiyle ve Avrupa'da ve dünya genelinde seçimlere müdahale ederek..." ifadesini kullandı.

Pence, Polonya'nın Rusya'ya yönelik korkularını haklı bulduğunu belirterek, "Polonya'da bugün hiçbir tehdit, doğu komşusunun saldırganlığıyla ortaya çıkabilecek bir tehditten daha büyük değil." değerlendirmesinde bulundu.

Pence'in ziyareti, Polonya'nın olası bir Rus tehdidine karşı ABD'den ülkede kalıcı bir askeri üs kurma talebinde bulunduğu bir döneme geldi.

ABD, 1 Şubat'ta, Rusya'ya anlaşma şartlarına uyma konusunda verdiği sürenin dolmasının ardından Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:42
  1. ABD
  2. Rusya

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