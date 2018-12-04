THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "Rusya, Kırım'ı ve Kerç Boğazı'nda inşa ettiği köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor"- "NATO'nun Karadeniz'de güçlü bir varlığı var. Bölgedeki varlığımızı gözden geçirmeye devam edeceğiz"

04 Aralık 2018 Salı 18:53
"Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya, Kırım'ı ve Kerç Boğazı'nda inşa ettiği köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna ve Gürcistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini kaydeden Stoltenberg, "Rusya, Kırım'ı ve Kerç Boğazı'nda inşa ettiği köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın, Ukraynalı gemi ve denizcilere şiddet kullandığının altını çizerek, Rusya'ya acilen gemi ve denizcileri serbest bırakması ve seyrüsefer serbestisini sağlaması çağrısını yineledi.

- "Rusya Gürcistan'daki askeri gücünü geri çekmeli"

Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri varlığının da komşularının sınırlarına yönelik saygısızlığını ortaya koyduğunu kaydeden Stoltenberg, "Rusya iki bölgeyi de tanımayı sonlandırmalı ve Gürcistan'daki askeri güçlerini geri çekmeli." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'nın "agresif davranışlarına" karşı Karadeniz'deki mevcudiyetini kuvvetlendirdiği yorumunu yaparak, "NATO'nun Karadeniz'de güçlü bir varlığı var. Bölgedeki varlığımızı gözden geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ukrayna ve Fransa'daki durum aynı değil"

Soru cevap bölümünde bir gazetecinin, "NATO'nun eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in, Ukrayna'daki gösteriler karşısında itidal çağrısında bulunduğunu" hatırlatarak, ittifakın, Fransa'daki gelişmeler ışığında bir açıklaması olup olmadığını sorusuna Stoltenberg, "İki durumun karşılaştırılması mümkün değil." yanıtını verdi.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:53
  1. Azak Denizi
  2. Fransa
  3. Gürcistan
  4. Kerç boğazı
  5. NATO
  6. Rusya
  7. Stoltenberg
  8. Ukrayna

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Erkekler Süper Lig
    1. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    2. "Nükleer anlaşmayla İran 2 sene nefes..
    3. Emeklilere 3 müjde birden! İkiye..
    4. Galatasaray'dan Kulüpler Birliği Vakfı..
    5. Mide kanaması büyük risk
    6. Düzce'de dehşet olay! Dükkanında..
    7. BM İsveç'teki Yemen barış..
    8. CHP Ankara ilçe belediye başkan..
    9. Restorasyon sonrası tarihi camide..
    10. Barcelona'da Rafinha 6 ay yok
    11. Karabük milletvekilleri Bakan Selçuk'u..
    12. Vücuduna kilolarca eroin sarılmış..
    13. Set üstü ocakve fırınları..
    14. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    15. Her 100 çocuktan birinde kalp..
    16. KPSS davasında iki sanığa hapis
    17. Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği..
    18. FETÖ'nün "eyalet imamının"..
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz