Rusya, Avrupa’daki 81 adet Alman, İspanyol, İtalyan, Fransız medya kuruluşuna yaptırım uyguladı! Rus yetkili kararı duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin iki Rus gazetesinin ve bir ajansın kendi topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamasına yanıt olarak, bugün 81 Avrupa medya kuruluşunun yayınına kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

RT internet sitesinde bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu adım, Avrupa Birliği’nin Novosti Ajansı ile Rus Izvestia ve Rossiyskaya Gazeta gazetelerine uyguladığı yasağına tepki olarak atıldı.”

Açıklamada ayrıca, “Rus tarafı, Rus gazetecilere yönelik siyasi saikli tacizlerin ve Avrupa Birliği’nde Rus medyasına uygulanan haksız yasağın yanıtsız kalmayacağı konusunda defalarca ve çeşitli düzeylerde uyarıda bulunmuştur…Buna rağmen Brüksel ve Avrupa Birliği ülkelerinin başkentleri gerilimi tırmandırma yoluna gitmeyi tercih etti ve bu da Moskova’nın misilleme tedbirleri almasına yol açtı’’ ifadelere yer verildi

Açıklamada, olayların bu şekilde gelişmesinin sorumluluğunun Avrupa Birliği liderliğine ve bu tür kararları destekleyen Birlik ülkelerine ait olduğu açıklanırken de, Rus medyasına yönelik yaptırımların kaldırılması halinde Moskova’nın da tedbirlerini yeniden gözden geçireceğine dikkat çekildi.

Rusya’nın yaptırımlar listesinde Alman, İspanyol, İtalyan, Fransız ve diğer ülkelerden dergi ve gazeteler yer alıyor.

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