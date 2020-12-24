  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Rusya askerleri için harekete geçti
Korona Virüs

Rusya askerleri için harekete geçti

Rusya Sputnik V aşısının ikinci dozunu uygulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:49:00 -
Rusya askerleri için harekete geçti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre askerlere Sputnik V aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, orduda uygulanmaya başlanan Sputnik V aşısının ikinci dozuna geçildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova merkezli Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V isimli korona virüs aşısının askerlere uygulanmaya devam edildiği kaydedildi.

Aşının ilk dozunun tüm bölgelerdeki Rus askerlerine uygulandığı ifade edilirken ikinci doz aşıların yapılmaya başlandığı ve aşılamanın 30 Aralık tarihine kadar tamamlanacağı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan açıklama

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise ordudaki vak'alarla ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Orduda görülen vak'aların Rusya’nın genelinden daha az olduğu söyleyen Şoygu, “Ordu ve donanmanın tümünde korona virüsün yayılmasının engellenmesi yönünde alınan tedbirler karşılık verdi.

Bugün Rusya Savunma Bakanlığı’nda görülen 100 bin kişide görülen vak'a sayısı ülke genelindeki ortalamaya göre yüzde 37 daha düşük” dedi.

Orduda askerlere Sputnik V aşısının uygulanmasının sürdüğünü hatırlatan Şoygu, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla en uzak bölgelere aşıların sevk edildiğini Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 30 yeni tıp merkezi inşa edildiğini ve tüm bölgelere 24 bin adet çeşitli tıbbi ekipman gönderildiğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu:
Dünya

Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen Emekli Rus Korgeneral L..
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti
Medya

Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu...
CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay