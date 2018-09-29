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Rusya: Anlaşma uygulanıyor, tahliye başladı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulandığını, militanların ve ağır silahların tampon bölgeden tahliyesini başladığını belirtti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:21
Rusya: Anlaşma uygulanıyor, tahliye başladı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.

"TÜRKİYE'NİN BUNU BAŞARACAĞINI UMUYORUZ"

Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"İDLİB'TEN TAHLİYE EDİLEN MİLİTANLAR YOK EDİLMELİ"

İdlib’den tahliye edilen militanların nereye gönderileceği konusunda birçok spekülasyonların yapıldığını dile getiren Lavrov, “Hatta onların örneğin Afganistan gibi diğer sıcak noktalara gönderileceği yönünde şüpheler var. Tüm bunlar kabul edilemez ve teröristler yok edilmeli” diye konuştu.

"ABD SÖZ VERDİ AMA BAŞARAMADI"

Daha önce ABD’nin de muhalefeti Nusra’dan ayırma sözünü verdiğini ancak başaramadığını hatırlatan Rus bakan, “İdlib’de Nusra yandaşlarına yer yok” diye kaydetti.

Teröristlerin hak ettikleri cezayı çekmesi ve mahkemeye teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, “Bunun nasıl yapılacağına gelişmelere göre karar verilmeli. Soçi’de varılan anlaşmanın mükemmel olduğunu ve şimdi bu sorunun çözümü için yol haritası olacağını kimse iddia etmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 01:21
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