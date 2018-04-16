Rusya Amerika'ya meydan okudu!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Washington’un Suriye’de yeni hava saldırıları için plan yapmadığını varsaydıklarını söyledi.

Suriye’de yeni bir ABD saldırısı gerçekleşirse, bunun daha sert bir tepkiye neden olacağı belirtildi.

Moskova’nın yeni saldırı girişimlerine direneceğinin de altı çizildi.