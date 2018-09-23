0553 313 94 23

Rusya: Amerika'nın İdlib konusunda amacı başka!

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşananları göstermemek için İdlib meselesiyle gündemi manipüle ettiğini savundu.

23 Eylül 2018 Pazar 10:50
Rusya: Amerika'nın İdlib konusunda amacı başka!

Rusya'nın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin İdlib’de yaşanan felaketleri gündem yaparak Suriye’nin diğer bölgelerindeki ABD birliklerinin varlıklarını gündemden uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

ABD’nin bölgede yaşanan diğer olayları bilerek yansıtmadığını belirten Nebenzya, “İdlib, Suriye'nin diğer bölgelerinde olan olaylardan bir manipülasyondur. 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları toplantısı arifesinde, felaket atmosferi oluşturuldu. İdlib saldırısının 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketine yol açacağı söylendi. Burada sivillerin korunmasının yanında bir başka nedenler de var” dedi. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:50
  1. abd
  2. rusya
  3. suriye
  4. idlib
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Mustafa Kemal'e savaş açtı
    1. CHP Mustafa Kemal'e savaş açtı
    2. Sağlam askere ‘çürük’ raporu
    3. Meteoroloji'den 5 il için sağanak..
    4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan af..
    5. Tokat'ta bu yolun anahtarı sadece 3..
    6. 'Yol, arazimden geçiyor' diyerek demir..
    7. Gürsel Tekin ne zaman cumaya başlayacak?
    8. Kumananda Yaylası'nda elektrik,..
    9. Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlerle..
    10. İlk olarak AKİT gündeme getirmişti!..
    11. Çin'e gıda ihracatında 3 senede yüzde..
    12. Ankara’da silahlı suç örgütüne..
    13. İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu..
    14. Bakan Pekcan yeni dönemde ihracat..
    15. Bakan Ruhsar Pekcan, yeni dönemin..
    16. Bartın'da hastane inşaatının temel..
    17. Denizdeki çöpten 300 bin eve elektrik
    18. Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    19. Büyük destek geliyor! Annelere 70,..
    20. İnsanlık israf girdabında
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı