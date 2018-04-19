Rusya: Amerika'nın amacı siyasi süreci engellemek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD öncüğündeki koalisyonun Suriye'ye düzenlediği saldırının amacının Suriye'deki siyasi süreci baltalamak olduğunu ifade etti.

Zaharova, “Söz konusu üç ülkenin saldırısının asıl amacının teröristlere kendilerini toplamaları için bir fırsat vermek ve Suriye topraklarında daha fazla kan dökülmesini sağlamak ve böylece de siyasi çözüm sürecini engellemek olduğuna dair bilgilerimizi teyit ettik.” İfadelerini kullandı.

Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere ortak operasyon gerçekleştirerek Suriye rejimini sivil halka karşı kimyasal silah kullandığı iddiasıyla vurmuştu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alınmıştı.

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