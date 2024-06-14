Rusya Akkuyu'nun maliyetini açıkladı

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, perşembe günü Rusya Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Akkuyu nükleer santralinin Türkiye'deki inşaat maliyetinin cari fiyatlarla 24-25 milyar dolar olduğunu söyledi. Başlangıçta maliyet 20 ila 22 milyar dolar arasında tahmin ediliyordu.



İnterfaks'ın haberine göre Lihaçev, "inşaatı şu anda Rostaom'un kendisinin finanse ettiğini, Türkiye'den finansmanın henüz başlamadığını" belirtti..



Lihaçev ayrıca, devlet kurumunun şu anda yurt dışında 22 güç ünitesi inşa ettiğini ve toplam 39 tesis için sözleşmesi olduğunu kaydetti. Rusya'da da yedi güç ünitesi inşa ediliyor.



Rosatom, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'yu Mersin'de inşa ediyor. İstasyon, her biri 1200 MW kapasiteli dört güç ünitesinden oluşacak. Nükleer santralin fiziki açılışının bu yı içinde yapılması planlanıyor. Daha önce Türkiye'nin Sinop ve Trakya'da iki nükleer santral daha inşa etme projelerini değerlendirdiği bildirilmişti.



Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Atomexpo 2024'te ülkesinin Sinop ve Trakya'da yeni nükleer santralleri kiminle kuracağı konusunda yakın zamanda anlaşmaya varacağını bildirdi. Ona göre Türkiye, Sinop'taki nükleer santral projesinin geliştirilmesi konusunda ciddi ilerleme kaydetti. Rosatom ve diğer ilgili taraflarla diyalog sürüyor.



Rusya Devlet Duması heyetinden Akkuyu NGS'ye ziyaret



Öte yandan Sputnik'in haberine göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden oluşan heyet, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.



Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Gülnar ilçesindeki sahayı gezen heyete, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva, Rosatom Genel Müdür Danışmanı Nikolay Martyanov ve diğer proje yöneticileri eşlik etti.



Heyet, büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğu Kargo Terminali ile birinci ünitenin reaktör binasını ziyaret etti, santralin işletime alınacak güç ünitelerinin ve altyapının görülebildiği seyir tepesine çıktı.



Ziyarette Rus milletvekilleri, güç ünitelerindeki inşaatın durumu ve Akkuyu NGS projesinin Türkiye ile Rusya'nın sosyoekonomik kalkınmasına katkısı konusunda bilgilendirildi.



Duma Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy ve Enerji Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Levchenko'nun da yer aldığı heyet, daha sonra proje kapsamında çalışanlar için Silifke ilçesinde inşa edilen yerleşim yerine gidip bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zoteyeva, projenin en eşsiz özelliğinin, Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine yapacağı etki olduğunu anlattı.



Zoteyeva, şunları kaydetti:



"Türkiye, Akkuyu NGS ile kendi topraklarında nükleer santral inşa etmenin yanı sıra mühendislik alanında nitelikli personelin yetiştirilmesi, nükleer enerjinin geliştirilmesi için hazır bir yol haritası ve üretimin yerelleştirilmesi konularında da destekleniyor. Akkuyu Nükleer AŞ, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yurt dışındaki taahhütlerini istikrarlı şekilde yerine getirmektedir. NGS inşası, yüksek teknolojili ekipman üreticileri olan Rus sanayi kuruluşlarından uzun vadeli olarak faydalanılmasını da sağlamaktadır. Böylesine etkin işbirliğini takdir ediyor, Akkuyu NGS projesinin Rusya ve Türkiye arasındaki uluslararası işbirliğine fayda sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz."



Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh de, ana hedeflerinin santrali yüksek kalitede ve zamanında inşa etmek olduğunu belirterek, "Çalışanları ve ailelerini desteklemeye büyük özen gösteriyor ve yerel sakinleri de unutmuyoruz. Bölgenin yaşamına aktif olarak katılıyor, yardım etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.



Duma Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da Akkuyu NGS'nin, iki ülkenin işbirliği tarihindeki en büyük proje olduğunu kaydetti.​​​​​​​