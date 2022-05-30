Rusya adımı Avrupa'yı karıştırdı: Bu iş çocuk oyuncağı değil

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi konusunda üye ülkeler arasında bir uzlaşı sağlanmadığına işaret eden Orban, "AB Komisyonu'nun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız." dedi.

Orban, Komisyonun enerji konusunda bir yaptırım teklifi hazırlamadan önce üye ülkelerle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu noktada bir anlaşma yok" diyen Orban, AB Komisyonu'nun Rusya'ya petrol ambargosu teklifini bir anda ortaya attığını anlattı.

Orban, "Enerji çocuk oyuncağı değil, ciddi bir konu." ifadesini kullandı.

Enerji güvenliği konusundaki sorunlara çözüm getirilmesi halinde 6'ncı yaptırım paketine destek verebileceklerini belirten Orban, boru hatlarından taşınan petrolün yaptırım paketi dışına çıkarılmasının kötü bir çözüm olmadığını söyledi.

Orban, petrol boru hattında bir sorun olması halinde Rus petrolünü deniz yoluyla alabilmek için garantiler istediklerini de sözlerine ekledi.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmıştı.

Rusya'dan boru hatları ile petrol alan, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması teklifi de Macaristan'ı ikna etmeye yeterli olmadı.

AB liderleri zirvede, oy birliği gereken bu konuda uzlaşı sağlamaya çalışacak.