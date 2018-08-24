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Rusya açıkladı! Türkiye'den kritik adım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşecek.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:56
Rusya açıkladı! Türkiye'den kritik adım

Moskova'da geçen cuma Şoygu ile görüşen Akar ve Fidan, bugün bir kez daha Moskova'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluşacak.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Akar arasındaki görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

Açıklamada, "Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konular, Suriye'deki durum ve askeri kurumlar düzeyindeki Türk-Rus işbirliği ile ilgili geçen hafta başlattıkları kapsamlı diyaloğa devam edecek" dendi.

Şoygu ve Akar'ın 17 Ağustos'ta Moskova'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan bakanlık, o görüşmede sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusuna özel önem verildiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:56
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  2. Rusya
  3. Hakan Fidan
  4. Hulusi Akar

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