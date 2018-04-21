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Rusya açıkladı: Suriye için yola çıktılar

Eli kanlı Beşşar Esad rejiminin Suriye'nin Duma kentine düzenlediği kimyasal saldırıyı inceleyecek heyetin yola çıktığı açıklandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:28
Rusya açıkladı: Suriye için yola çıktılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından gönderilen heyetin, Suriye’de kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen bölgede inceleme yapmak için Duma yerleşim yerine doğru yola çıktığını açıkladı.

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, OPCW heyetinin, Suriye hükümetinin davetinin üzerinden 11 gün geçmesi ardından Duma’ya ulaşacak olmasını eleştirdi.

Zaharova, Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkındaki tartışmalar bu kadar büyümüşken ve hem Suriye ordusu hem de Rus askerler OPCW heyetinin güvenliği konusunda güvence vermişken böyle bir gecikme yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:28
  1. suriye
  2. duma
  3. kimyasal silah
  4. opwc
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