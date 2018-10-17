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Rusya açıkladı! Savaş başlıyor

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık ilan etmesinin ardından, Rus basını flaş bir iddia ortaya attı. Rus medyası, yaşanan bölünme nedeniyle 'Ortodoks Savaşı' yaşanabileceğini duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:18
Rusya açıkladı! Savaş başlıyor

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verme kararının yankıları sürerken Rus basını, Rus Ortodoks Kilisesi'nde yaşanan bölünme nedeniyle 'Ortodoks savaşı' yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Moskova Patrikhanesi'nin pazartesi günü Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkileri resmen kesmesi sonrası Ortodoks Kilisesi'nin tarihindeki en derin krizin eşiğinde olduğunu yazan RBK Daily, baş sayfada yer verdiği haberinde 'Kutsal Sinodlar arasında savaş' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

'Küresel Ortodoks Birliği yıkılabilir'

İzvestiya gazetesi de, Moskova Patrikhanesi'nin küresel Ortodoks birliğinin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısını okurlarına aktardı.

İzvestiya, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı aldığı pazartesi gününün Ortodoksluk tarihine en karanlık günlerden biri olarak geçeceğini belirtti.

'Athos dağındaki kutsal emanetlere ve ikonalara tapmak mümkün'

Bu arada Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları Aynoroz'daki Athos Dağı'nda artık ibadet edemeyeceğini yazmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, ibadet yasağına rağmen Rus Ortodoks inananların Athos Dağı'ndaki kutsal emanetlere ve ikonalara tapmaya devam edebileceğini ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmesi kararı almıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:18
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. Fener Rum Patrikhanesi
  4. Ukrayna Ortodoks Kilisesi

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