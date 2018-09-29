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Rusya açıkladı… S-300 sevkiyatı başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatı başladığını bildirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:09
Rusya açıkladı… S-300 sevkiyatı başladı

Lavrov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel  Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından, düzenlediği basın  toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soçi mutabakatı ve terör örgütü el-Nusra üyelerinin İdlib'den nasıl  ayrılacağına ilişkin bir soruya Lavrov, şöyle yanıt verdi:

''Militanlar ve  ağır silahlar, İdlib'de silahlardan arındırılmış  bölgeden başka yerlere transfer ediliyor. Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayırma sorumluluğunu aldı. Bu kolay bir iş değil. Obama  yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadı, mevcut yönetimde yapamadı. Türkiye'nin ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umut ediyoruz. ''

Suriye'de,  Rusya, Türkiye ve İran ''yüzde yüzde hemfikir olmasa'' da  terörle mücadele ve Suriye'nin bütünlüğü konusunda birlik olduklarını belirten  Lavrov, Astana iş birliği formatının son derece faydalı olduğunu kaydetti.

''Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatı başladı''

 Suriye'de terörle mücadele ederken, ABD öncülüğündeki koalisyon  güçlerinin operasyonlar düzenlediği Rakka'da yaşananların olmasına izin  vermeyeceklerini belirten Lavrov, ''Yüzlerce, binlerce Suriyeli'nin Halep'e Doğu Guta'ya dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından, ''S-300 hava savunma sistemi sevkiyatının başladığını'' açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:09
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